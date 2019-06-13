20 صورة حول تعرض ناقلتى نفط للضرب بطوربيد فى خليج عمان

كتب بلال رمضان ووكالات

تعرضت اليوم الخميس، ناقلتى نفط فى خليج عمان، إلى هجوم تخريبى، وأفادت مصادر بحرية بأنهما تعرضتا لهجوم "طوربيد"، وننشر فى هذا السياق، 20 صورة حول الحادث، الذى فزع له العالم.

وتحمل السفينة الأولى LR2 Front Altair والتى تم بناؤها فى عام 2016 حمولة وزنها 110 آلاف طن، مادة النافتا إلى اليابان، وقد شوهدت للمرة الأخيرة فى خليج عمان قبالة ساحل إيران، بعد تحميل حمولتها من الرويس فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما ناقلة النفط الثانية، وهى "كوكوكا كاريدجس" التي تبلغ حمولتها 27 ألف طن، والتي بنيت فى عام 2010، كانت فى طريقها من السعودية إلى سنغافورة وعلى متنها شحنة من الميثانول.

وأوضحت المصادر أنه "تم اختراق الهيكل فوق خط المياه على جانبها الأيمن وجرى الإبلاغ عن سلامة جميع أفراد الطاقم لكن هناك إصابة طفيفة واحدة فقط".

وفى نفس السياق، قال وسيط نقل بحري لـ"رويترز" إن الانفجار ربما يكون بسبب لغم مغناطيسي في "كوكوكا"، لافتا إلى أن جميع أفراد الطاقم تركوا السفينة بأمان وانتشلوا من قبل السفينة "كوستال آيس"، وأن "كوكوكا كاريدجس" بدون أي طاقم على متنها".

وكشفت مجموعة السلامة البحرية البريطانية، الخميس، عن أن حادث السفن في خليج عمان وقع على بُعد 45 كم من ساحل إيران.



آثار تعرض ناقلة النفط للضرب بطوربيد أسفل الماء



اشتعال ناقلة النفط بعد ضربها فى خليج عمان



الأدخنة تملأ خليج عمان بعد ضرب ناقلتى نفط بطوربيد



النيران تشتعل فى ناقلة النفط فى خليج عمان



النيران تلتهم ناقلة النفط بعد ضربها فى خليج عمان بطوربيد



بيانات توضيحية حول ضرب ناقلتى نفط فى خليج عمان



بيانات توضيحية حول ضرب ناقلتى نفط فى خليج عمان



بيانات توضيحية حول ضرب ناقلتى نفط فى خليج عمان



تحديد موقع تعرض ناقلتى النفط للضرب فى خليج عمان



تعرض ناقلتى نفط للانفجار فى خليج عمان



تعرض ناقلتى نفط للانفجار فى خليج عمان (5)



تعرض ناقلتى نفط للانفجار فى خليج عمان



جانب آخر لتعرض ناقلتى نفط للضرب فى خليج عمان



خريطة أخرى لمسار ناقلتى النفط



خريطة توضيحية لمسار ناقلتى النفط



صور توضيحية لناقلتى النفط



صورة أولية بعد ضرب ناقلة النفط بطوربيد فى خليج عمان



عمليات الإنقاذ بعد ضرب ناقلة نفط فى خليج عمان



ناقلة النفط فرونت ألتير