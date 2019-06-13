يونس مجاهد نقيب الصحفيين بالمغرب يفوز برئاسة الاتحاد الدولى

كتب محمد السيد

فاز يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك فى الانتخابات التى عقدت على هامش المؤتمر الثلاثين بالعاصمة التونسية، من 11 إلى 14 يونيو 2019، تحت شعار " مستقبل الصحافة في الزمن الرقمي ".

حصل يونس مجاهد على أغلبية كاسحة للأصوات المعبر عنها وصل عددها إلى 200 صوت، في حين حصل منافسه من كندا، مارتان أوهالنون، على 112 صوتا.

وهذه أول مرة يفوز بها صحافي من القارة الإفريقية ومن العالم العربي بهذه المسؤولية، الذي تعاقب عليها رؤساء من أوروبا وأستراليا.

يذكر أن يونس مجاهد نال الدعم من كل النقابات الإفريقية والعربية، وعدد كبير من نقابات أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.