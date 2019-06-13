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وزارة الداخلية النمساوية: 172 ألف طلب لجوء إلى البلاد منذ عام 2015

الخميس، 13 يونيو 2019 01:54 م
وزارة الداخلية النمساوية: 172 ألف طلب لجوء إلى البلاد منذ عام 2015 الشرطة النمساوية ـ صورة أرشيفية
فيينا (أ ش أ)

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أكدت وزارة الداخلية النمساوية أن البلاد لا زالت تواجه ضغوطا كبيرة بسبب أعداد اللاجئين، موضحة أن نحو 172 ألف شخص تقدموا بطلب لجوء منذ عام 2015، حيث تمت الموافقة على منح الحماية لنحو 101 ألف شخص.

وأضاف بيان لوزارة الداخلية اليوم الخميس، أن عدد طلبات اللجوء آخذ في الانخفاض، مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرة إلى التركيز على متابعة التطورات على طول طرق شرق البحر المتوسط، وغرب البلقان عن كثب، حيث لا تزال هناك إمكانية كبيرة لتدفق المهاجرين؛ علاوة على زيادة التحديات الناجمة عن صعوبات الاندماج بشكل كبير.


ولفت البيان إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تحتل أولوية قصوى بالنسبة لوزارة الداخلية النمساوية، موضحا أنه من المهم بشكل خاص توافر القدرة على العمل جنبًا إلى جنب مع شركاء من دول أخرى.
 

 


النمسا

الداخليه النمساويه

لاجئين

هجره غير شرعيه

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