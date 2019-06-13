سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 12:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الخميس، 13 يونيو 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر درجات الحرارة - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
 
 وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 23 35
شبين الكوم 23 34
طنطا 22 33
دمنهور 22 30
الإسكندرية 21 28
بلطيم 22 28
مطروح 20 28
السلوم 20 30
سيوة 20 38
بورسعيد 23 28
دمياط 23 26
الزقازيق 23 34
الإسماعيلية 21 35
السويس 21 34
العريش 20 29 
رفح 20 29 
رأس سدر 24 34 
نخل 18 34 
نويبع 25 32 
طابا 21 31 
كاترين 18 28 
الطور 26 37 
شرم الشيخ 25 35 
الغردقة 26 36
مرسى علم 24 35 
الفيوم 23 36
بني سويف 23 36 
المنيا 24 37
أسيوط 24 37 
سوهاج 25 38 
قنا 25 39
الأقصر 25 40 
أسوان 26 40 
أبو سمبل 26 40 
الوادي الجديد 23 41 
شلاتين 24 35
أبو رماد 24 34 
حلايب 25 33
رأس حدربة 25 32 
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 29 42 
المدينة 27 34 
الرياض 27 44 
المنامة 35 41
أبو ظبي 31 44 
الدوحة 34 43
الكويت 29 46
دمشق 14 31
بيروت 22 27 
عمان 15 28
القدس 18 25 
غزة 21 30 
بغداد 26 42
مسقط 31 38 
صنعاء 17 30
الخرطوم 19 41 
طرابلس 23 31 
تونس 21 30
الجزائر 20 32
الرباط 12 22 
نواكشوط 19 28 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 12 26 
اسطنبول 21 30 
إسلام آباد 23 38
نيودلهي 30 43
جاكرتا 25 34
بكين 19 28
كوالالمبور 25 32 
طوكيو 18 26
أثينا 22 32 
روما 18 32
باريس 11 21 
مدريد 14 29
برلين 15 26 
لندن 13 16
مونتريال 11 19 
موسكو 09 20 
نيويورك 15 20
واشنطن 14 26 

الطقس

الأرصاد

حالة الطقس

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

درجات الحرارة تواصل الارتفاع ونسبة الرطوبة بالقاهرة تتجاوز الـ70%

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:09 م

صحيفة: درجات حرارة تتخطى الـ 53 شرق السعودية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:25 م

الكويت تسجل أسخن منطقة فى العالم.. درجات الحرارة تتخطى سقف الـ52.5 مئوية فى الظل السبت.. خبراء الأرصاد: هذا الارتفاع يمثل خطراً ويصيب الجلد بأمراض ويسبب ضربات شمس قد تصل للوفاة..ورشته لمواجهة الحرارة المرتفعة

الأحد، 09 يونيو 2019 11:12 م

الهند تعانى من درجات حرارة شديدة وضربة الشمس تقتل القرود

الأحد، 09 يونيو 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر

شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة