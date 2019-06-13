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ننشر أسماء الطلاب المقبولين بالمدارس اليابانية فى أسوان

الخميس، 13 يونيو 2019 01:04 ص
ننشر أسماء الطلاب المقبولين بالمدارس اليابانية فى أسوان المدارس المصرية اليابانية-ارشيفيه
أسوان – عبد الله صلاح

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، مساء الأربعاء، عن كشوف أسماء المقبولين لأداء الاختبار للتلاميذ المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية سواء بحى العقاد بمدينة أسوان أو الرديسية بمركز إدفو.
 
وجاءت قائمة أسماء التلاميذ المقبولين بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال بمدرسة الرديسية لتضم 18 تلميذ وتلميذة، وفى المرحلة الثانية لرياض الأطفال بمدرسة الرديسية 27 تلميذ وتلميذة، وفى الصف الأول الابتدائى بنفس المدرسة 31 تلميذ وتلميذة، وبالصف الثانى الابتدائى 22 تلميذ وتلميذة.
 
وحددت مديرية التربية والتعليم بأسوان، موعد إجراء المقابلات الشخصية للمقبولين بالمدارس المصرية اليابانية بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال يومى الاثنين والثلاثاء 17 و 18 يونيو 2019 ، والمرحلة الابتدائية يومى الأربعاء والخميس 19 و 20 يونيو 2019.
 
 

 

مديرية التربية والتعليم

المدارس المصرية اليابانية

محافظ اسوان

اسوان

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