مقالات صحف الخليج.. ترامب و"عظمة أمريكا".. جميل مطر.. ترامب.. كاتب الرواية أم أحد أبطالها؟

(رويترز)

اهتمت مقالات صحف الخليج اليوم الخميس بالعديد من القضايا أبرزها، ترامب و"عظمة أمريكا"، ترامب.. كاتب الرواية أم أحد أبطالها؟



محمد عاكف جمال

محمد عاكف جمال.. ترامب و"عظمة أمريكا"

قال الكاتب فى مقاله المنشور بصحيفة البيان الإماراتية، إنه فى سياق تفاقم الأزمة بين واشنطن وطهران، نشرت "وول ستريت جورنال" الأمريكية فى الثامن والعشرين من مايو المنصرم أنه مع إعلان واشنطن عدم تجديد الاستثناءات التى منحت للاستمرار بشراء النفط الإيرانى توقفت الصين وإلى جانبها بقية الدول التى حظيت بميزة الاستثناء وهى الهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان تماما عن شرائه.

نجاح الرئيس ترامب في إلزام جميع دول العالم تقريباً على التقيد بالعقوبات أحادية الجانب التي فرضتها إدارته بحق إيران يكشف عن المدى الذي تتمتع به الولايات المتحدة من قدرات في السيطرة على أسباب القوة والنفوذ في العالم وفي مقدمتها النظام المالي العالمي، قدرات لم يعمد أسلافه إلى استخدامها إلا بحرص شديد وبقدر محدود.



جميل مطر

جميل مطر.. ترامب.. كاتب الرواية أم أحد أبطالها؟

قال الكاتب فى مقاله المنشور بصحيفة الخليج الإماراتية، إنه تابع بشيء كبير من الشغف، ولمدة غير قصيرة، أفعال الرئيس دونالد ترامب، الآن أتابع أفعاله بشيء كبير من القلق، ومن دون شغف. كان للشغف ما يبرره، إذ جاء الرجل في أعقاب عهد أمريكي معجون بالملل. قضينا، وبكلمات دقيقة، قضيت مدة العهد السابق متابعاً علامات مكررة لدولة عظمى تنحدر في المكانة، وتنسحب من مواقع قوتها، ولا تحاول بالجهد المناسب صنع البديل المتمكن. أذكر أن بعضاً من الناس التهى عن الملل بتحليل بلاغة الخطاب السياسي، وبالفعل كان باراك أوباما قمة في بلاغة اللغة. هذا الرجل الذي أجاد فهم القانون، وعلاقته بالسياسة، واستشعر عن بعد كافٍ تسارع درجات انحدار بلاده، كان متواضعاً في فهم مغزى التحولات الجارية في ذلك الوقت، سواء في داخل المجتمعات عامة، أو في قواعد العمل الدولي، وعلاقات الدول ببعضها بعضاً.