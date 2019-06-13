معهد الاقتصاد والسلام: ارتفاع السلام العالمى فى 2019 لأول مرة منذ 5 سونات

كتب: أحمد علوى

أعلن مؤشر السلام العالمى لعام 2019 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) ، زيادة ملحوظة فى مؤشرات ودلالات السلام فى جميع أنحاء العالم ، وأظهر التقرير الذى يقيس السلام فى 163 دولة ومنطقة ، تحسناً فى جميع أنحاء العالم لأول مرة منذ خمس سنوات.

زيادة مؤشرات السلام فى العالم بحسب التقرير ، جاءت نتيجة انخفاض درجة انتشار القوات العسكرية على المستوى العالمي، فقد خفضت الدول ذات الإنفاق العسكرى الأكبر (الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا) نشر أفراد القوات المسلحة،بالإضافة إلى عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب هو أيضا عامل مرضى لأنه انخفض من 32000 فى عام 2014 إلى 12000 فى عام 2018

ويبرز التقرير تحسن مؤشر السلام العالمى (GPI) بشكل طفيف، لأول مرة منذ خمس سنوات ، حيث ارتفع متوسط ​​الدرجات لكل بلد بنسبة 0.09% ، فى 86 دولة أظهرت تحسناً بينما فى 76 دولة إنخفاضاً ،رغم ما يبدو العالم أقل هدوءًا مما كان عليه قبل عشر سنوات ، مع إنخفاض متوسط ​​المؤشر بنسبة 3.78% منذ عام 2008.

وكان تأثير العنف على الاقتصاد العالمى لعام 2018 14.1 مليار دولار من حيث تعادل القوة الشرائية (PPP) ، أى ما يعادل 11.2% من النشاط الاقتصادى العالمى. تحسن هذا الرقم فى عام 2018 ، وذلك بفضل انخفاض حدة الصراع فى سوريا وكولومبيا وأوكرانيا.