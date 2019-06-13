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مصرع شاب قتله سائق بسبب خلاف على عبور الطريق بالدقهلية

الخميس، 13 يونيو 2019 04:47 م
مصرع شاب قتله سائق بسبب خلاف على عبور الطريق بالدقهلية جثه -ارشيفيه
الدقهلية – سارة الباز

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لقى شاب حتفه نتيجة مشادة كلامية أثناء عبوره أمام سيارة نقل على الطريق، وتطور الأمر إلى اشتباك بين الشاب وسائق السيارة، الذي أقدم على قتله طعنا بالسكين في رقبته.
 
تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من مركز المنصورة يفيد بمقتل الشاب أحمد شوقي السيد الإمام، 22 عاما، عامل، ومقيم بكفر بداوي بطعن بالجانب الأيسر من الرقبة، وتم تشكيل فريق بحث من ضباط المركز بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة للتحقيق في الواقعة.
 
أفاد الشهود بسماع صراخه وقيام سيارة ربع نقل بالفرار، وبتكثيف التحريات، تبين أن الشاب مر أمام السيارة عند أحد المطبات على الطريق، وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين، وأخذ سائق السيارة سكينة من حمولة الأدوات المنزلية بالسيارة، وطعن الشاب في رقبته، الأمر الذي أدى إلى وفاته، ولاذ الجاني بالفرار.
 
توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة محمد. ا. م. ح، 45 عاما، وتم ضبطه وإحضاره، واعترف بارتكاب الواقعة، وأن السلاح المستخدم في الجريمة كان من بين الأدوات المنزلية، المكلف بتوصيلها.

كفر بدواي

الدقهلية

مركز المنصورة

طعن شاب

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