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مركز شباب دار السلام بسوهاج يدعو المواطنين لمشاهدة "الأمم الأفريقية" مجانا

الخميس، 13 يونيو 2019 01:26 م
مركز شباب دار السلام بسوهاج يدعو المواطنين لمشاهدة "الأمم الأفريقية" مجانا محمد ماحى رئيس مجلس إدارة مركز شباب دار السلام
سوهاج - محمود مقبول

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تستعد مراكز الشباب فى محافظة سوهاج لبطولة كأس الأمم الأفريقية بفتح صالات عرض وشاشات ضخمة لرواد النوادى والشباب لمشاهدة البطولة.

وقال محمد ماحى رئيس مجلس إدارة مركز شباب دار السلام، إن مجلس الإدارة قرر فتح النادى أمام الجمهور ليشاهدوا مباريات البطولة مجانا، بجانب تقديم مشروبات مجانية للحاضرين .

وأضاف ماحى، إن هذا التوجه جاء لتشجيع المواطنين على مشاهدة المباريات ، بالمجان دون وجود اى تكلفة مادية عليهم، مضيفاً أنه تم الاستعداد لهذه البطولة فى مركز الشباب بتثبيت شاشات عرض كبيرة موزعة على بعض الصالات الموجودة.

وتابع ماحى أن ذلك يأتى كمبادرة من مركز شباب دار السلام لأهالى المركز والقرى بشكل عام ، مؤكدا أن الحضور للجميع ولن يقتصر على فئة معينة فقط وإنما لكل الفئات دون تمييز لأحد.

و قال رئيس مجلس الإدارة فى مركز شباب دار السلام أن هناك جوائز ومشروبات مجانية طوال فترة البطولة ، مؤكدا أن ذلك يأتى ضمن مبادرات مركز الشباب لكل أهالى دار السلام.


الامم الافريقيه

مباريات امم افريقيا

قنوات امم افريقيا

مشاهده مباريات امم افريقيا

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