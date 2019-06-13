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مدير "إعداد القادة" بحلوان: 50 ألف جنيه لكل جامعة لتنفيذ أنشطة المعهد

الخميس، 13 يونيو 2019 02:47 م
مدير "إعداد القادة" بحلوان: 50 ألف جنيه لكل جامعة لتنفيذ أنشطة المعهد معهد إعداد القادة بحلوان
كتب وائل ربيعى

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أكد الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار التعليم العالى للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان، إن المعهد سيقدم لكل جامعة على مستوى الجمهورية مبلغ مالى 50 ألف جنيه؛ لتنفيذ برامج إعداد القادة داخل الجامعات.
 
وأضاف عبد اللطيف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تنفيذ أنشطة إعداد القادة فى الجامعات ويتم تحديد نوع المحاضرات والمحاضرين وغيرها ويتم اختيار أفضل العناصر من الطلاب للحضور فى معهد إعداد القادة بحلوان كمستوى ثانى من النشاط، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار المتميزن فى النشاط من الطلاب الذين يلتحقون بمعهد إعداد القادة للمشاركة فى الأنشطة التى تنظمها أكاديمة ناصر العسكرية.
 
وتابع عبد اللطيف، أنه بذلك يكون النشاط الطلابى تم على ثلاثة مستويات وتضمن العديد من دورات صقل المهارات لاختيار المتميزين والإعداد لأفواج التبادل الطلابى العربى والأفريقى من خلال اختيار طلاب الجامعات المتميزين فى أنشطة أكاديمية ناصر العسكرية.

اعداد القادة

انشطة اعداد القادة

طلاب الجامعات

التعليم العالى

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