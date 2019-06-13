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يوم سئ لبولسونارو ..

مجلس الشيوخ البرازيلى يرفض مرسوما لصالح حمل السلاح

الخميس، 13 يونيو 2019 01:50 م
مجلس الشيوخ البرازيلى يرفض مرسوما لصالح حمل السلاح رئيس البرازيل
كتبت فاطمة شوقى

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تعرض رئيس البرازيل ، جايير بولسونارو، ليوم سئ ، بعد أن خسر أعضاء مجلس الشيوخ المتحالف معه بأغلبية 15 صوتًا مقابل 9 ، لمرسوم لصالح حمل السلاح.
 
ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية فإن التصويت الآن سينتقل إلى الجلسة العامة ، حيث سيتم التصويت عليه من قبل جميع أعضاء مجلس الشيوخ، إذا تمت الموافقة ، سوف يذهب إلى مجلس النواب .
 
وقال مجلس الشيوخ بالبرازيل ، على موقعه الالكترونى إن "المرسوم التشريعى قام تعليق المرسوم التنفيذى الذى يسمح  بشراء الأسلحة" .
 
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك آراء تدافع عن مرسوم بولسونارو مثله مثل السناتور ماركوس ديل فال ، الذى أشار إلى ما أسماه "الحق المقدس فى حماية نفسه". وقال السيناتور: "الأسلحة وحدها لا تقتل أحداً ، والأسلحة هى أهداف غير حية ، فالأشخاص الذين يقتلون ، وبالتالى فإن القضية ليست هى كمية الأسلحة ، ولكن الأشخاص الذين معهم".
 
ووافق بولسونارو على مرسوم يزيد من إمكانية حمل الأسلحة ، فى 7 مايو الماضى،  بمعنى آخر ، فإنه مرسوم يعزز "الحق فى التسلح فى الشارع"، وتعد هذه المسألة موضع تساؤل فى الكونجرس الوطنى ، ولكن فى وقت سابق ، فى يناير ، تم توقيع مرسوم آخر يجعل قواعد شراء وتخزين الأسلحة فى المنزل أكثر مرونة.
 
 

البرازيل

بولسونارو

الاسلحة

الشيوخ البرازيلى

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