مجلس الشيوخ البرازيلى يرفض مرسوما لصالح حمل السلاح

كتبت فاطمة شوقى

تعرض رئيس البرازيل ، جايير بولسونارو، ليوم سئ ، بعد أن خسر أعضاء مجلس الشيوخ المتحالف معه بأغلبية 15 صوتًا مقابل 9 ، لمرسوم لصالح حمل السلاح.

ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية فإن التصويت الآن سينتقل إلى الجلسة العامة ، حيث سيتم التصويت عليه من قبل جميع أعضاء مجلس الشيوخ، إذا تمت الموافقة ، سوف يذهب إلى مجلس النواب .

وقال مجلس الشيوخ بالبرازيل ، على موقعه الالكترونى إن "المرسوم التشريعى قام تعليق المرسوم التنفيذى الذى يسمح بشراء الأسلحة" .

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك آراء تدافع عن مرسوم بولسونارو مثله مثل السناتور ماركوس ديل فال ، الذى أشار إلى ما أسماه "الحق المقدس فى حماية نفسه". وقال السيناتور: "الأسلحة وحدها لا تقتل أحداً ، والأسلحة هى أهداف غير حية ، فالأشخاص الذين يقتلون ، وبالتالى فإن القضية ليست هى كمية الأسلحة ، ولكن الأشخاص الذين معهم".

ووافق بولسونارو على مرسوم يزيد من إمكانية حمل الأسلحة ، فى 7 مايو الماضى، بمعنى آخر ، فإنه مرسوم يعزز "الحق فى التسلح فى الشارع"، وتعد هذه المسألة موضع تساؤل فى الكونجرس الوطنى ، ولكن فى وقت سابق ، فى يناير ، تم توقيع مرسوم آخر يجعل قواعد شراء وتخزين الأسلحة فى المنزل أكثر مرونة.