ماذا يعنى تكسر الأوعية الدموية وكيفية منعها

يمكن أن يحدث تكسر فى الأوعية الدموية لعدة أسباب ، مثل التعرض إلى الشمس وعوامل الوراثة والشيخوخة وتناول الأطعمة الساخنة أو الحارة وممارسة الرياضة والإجهاد والهرمونات وتعاطي الكحول وأدوية الكورتيزون وأمراض الجلد النادرة.
إضافة إلى ذلك قد تسبب والصدمات المباشرة على الجلد والتى تُعرف هذه الحالة باسم " توسع الشعريات" ويلاحظ ذلك عندما تتوسع الأوعية تحت الجلد وتصبح مرئية ، وذلك وفقًا لموقعة" DermApproved" .
الاوعية الدموية
توسع الشعريات يمكن أن يظهر كأوعية دموية حمراء أو زرقاء أو أرجوانية، ويحدث ظهور الأوعية الدموية المكسورة عادة على الوجه ، وخاصة الخدين والأنف والذقن والصدر العلوي والرقبة.
ويعتبر تكسر الأوعية الدموية حالة شائعة الحدوث بشكل خاص في الأشخاص أصحاب البشرة الفاتحة، و من الأعراض الشائعة للأوعية الدموية المكسورة ملاحظة علامات اللطخة على الجلد.
كيفية منع تكسر الأوعية الدموية
- لمنع تمدد الأوعية الدموية وحالات الأوعية الدموية المكسورة ، يُنصح باستخدام منظفات لطيفة خالية من العطور والمواد المثيرة للحساسية.
- يوصى الأطباء أيضا باستخدام المرطبات التي توفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وعند التعامل مع تأثيرات الشمس على الجلد ، ينصح بالحد من التعرض للشمس.
- من المهم ملاحظة أن الأشعة فوق البنفسجية تكون أقوى بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً، وتقوم واقيات الشمس بحظر أشعة UVA و UVB الضارة .
- تأكد من ارتداء القبعات وزوج من النظارات الشمسية وتغطية الذراعين والساقين في الشمس هي طرق جيدة لحماية الجلد .
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