ماذا يعنى تكسر الأوعية الدموية وكيفية منعها

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يحدث تكسر فى الأوعية الدموية لعدة أسباب ، مثل التعرض إلى الشمس وعوامل الوراثة والشيخوخة وتناول الأطعمة الساخنة أو الحارة وممارسة الرياضة والإجهاد والهرمونات وتعاطي الكحول وأدوية الكورتيزون وأمراض الجلد النادرة.

إضافة إلى ذلك قد تسبب والصدمات المباشرة على الجلد والتى تُعرف هذه الحالة باسم " توسع الشعريات" ويلاحظ ذلك عندما تتوسع الأوعية تحت الجلد وتصبح مرئية ، وذلك وفقًا لموقعة" DermApproved" .



الاوعية الدموية

توسع الشعريات يمكن أن يظهر كأوعية دموية حمراء أو زرقاء أو أرجوانية، ويحدث ظهور الأوعية الدموية المكسورة عادة على الوجه ، وخاصة الخدين والأنف والذقن والصدر العلوي والرقبة.

ويعتبر تكسر الأوعية الدموية حالة شائعة الحدوث بشكل خاص في الأشخاص أصحاب البشرة الفاتحة، و من الأعراض الشائعة للأوعية الدموية المكسورة ملاحظة علامات اللطخة على الجلد.



كيفية منع تكسر الأوعية الدموية