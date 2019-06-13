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كوكوكا سانجيو: ناقلات الشركة تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز

الخميس، 13 يونيو 2019 01:17 م
كوكوكا سانجيو: ناقلات الشركة تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز ناقلة نفط محترقة - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قال مدير شركة كوكوكا سانجيو اليابانية للشحن، إن إحدى ناقلات الشركة تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الناقلة تدعى كوكوكا كاريدجس، وهي واحدة من ناقلتين تقول شركتا شحن ومصادر بالقطاع إنهما تعرضتا لما يشتبه بأنها هجمات في خليج عمان اليوم الخميس.

وقال يوتاكا كاتادا مدير شركة كوكوكا سانجيو في مؤتمر صحفي إن السفينة أصيبت مرتين في غضون ثلاث ساعات قبل أن يتم إجلاء الطاقم بأكمله. وذكر أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن الناقلة كوكوكا كاريدجس كانت تحمل 25 ألف طن من الميثانول.

وأحجمت شركة شركة كوكوكا سانجيو عن الإدلاء بتصريحات أخرى عندما اتصلت بها رويترز بالهاتف.

وكان وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو قد قال في وقت سابق للصحفيين إن الحكومة تحقق في تقارير عن تعرض سفينة تحمل شحنة "لها صلة باليابان" لهجوم.

وقال مسؤول كبير في شركة سي.بي.سي الحكومية التايوانية لتكرير النفط إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لما يشتبه بأنه هجوم في وقت سابق اليوم الخميس.

 

 


ناقلتى نفط

خليج عمان

مضيق هرمز

شركة كوكوكا سانجيو

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