قومي المرأة بأسيوط يطلق قافلة توعية لمناهضة ختان الإناث

أسيوط ـ محمود عجمي

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسيوط، قافلة توعية بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح، وذلك فى إطار الحملة التوعوية التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، بعنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية.

وتحدثت الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، عن العقوبات القانونية لظاهرة ختان الإناث ودور المجلس القومي للمرأة في مناهضة الختان والأضرار الصحية للفتاة الناتجة عن الختان، موضحة أن الختان عادة وليست عبادة كما يعتقد الكثير من السيدات، كما أنها مورثات خاطئة أدت إلي تشوية جزء من الفتاة.

تجدر الإشارة إلى أن حملة "شهر بدور" تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى ، وذلك إنطلاقا من مهمة اللجنة نحو تضافر الجهود للقضاء على ختان الإناث.