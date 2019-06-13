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قطع الكهرباء عن 14 منطقة بالمنصورة لأعمال الصيانة صباح الجمعة

الخميس، 13 يونيو 2019 04:00 ص
قطع الكهرباء عن 14 منطقة بالمنصورة لأعمال الصيانة صباح الجمعة قطع الكهرباء - صورة أرشيفية
الدقهلية: شريف الديب

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قررت شركة كهرباء شمال الدلتا قطع التيار الكهربائى،  ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا بنطاق حى شرق المنصورة، نظرًا لأعمال الصيانة المقررة بمحطة محولات قولونجيل، وذلك غدًا الجمعة 14 يونيو.
 

وأكد المهندس عبد الناصر عبد الفتاح وكيل وزارة الكهرباء بالدقهلية، أن الأماكن التى تتأثر بانقطاع التيار الكهربائى هى "منطقة جديلة بالكامل، قولونجيل، توريل الجديدة، الدراسات، قناة السويس، كفر البدماص، المختلط، شارع المديريه، وشارع الأتوبيس، جزء من مساكن الشناوى، شارع الجيش وحتى أول مساكن الشناوى، السيد طرطير، ترعة المنصورية".


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