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قطع الكهرباء عن مدينة كفر شكر بالكامل في القليوبية 4 ساعات غدا

الخميس، 13 يونيو 2019 12:00 ص
قطع الكهرباء عن مدينة كفر شكر بالكامل في القليوبية 4 ساعات غدا قطع الكهرباء
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات مدينة كفر شكر، غدا الجمعة الموافق 14 يونيو، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات، لمدة 4 ساعات من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم نفسه.
 
 
 
وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هي مدينة كفر شكر وجميع القري التابعة للمركز، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.
 
 
 
وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار؛ وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 4 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.
 
 
 

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