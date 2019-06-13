قرار إخلاء سبيل شيما ومنى فاورق يلزمهما بتسليم نفسهما لقسم الشرطة يوم أسبوعيًا

كتب كريم صبحى

كشف مصدر قضائى أن قرار محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل شيما الحاج ومنى فاروق بتدابير احترازية، شمل إلزامهما بتسليم نفسهما إلى قسم شرطة أول مدينة نصر يومًا كل أسبوع لمراقبتهما.

يشار إلى أن نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فتم رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو للمتهمتين فى أوضاع مخلة.