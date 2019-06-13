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فيديو.. فزع فى برج بشيكاغو بعد تحطم الطبقة الوقائية لحافته فى الطابق 103

الخميس، 13 يونيو 2019 09:45 ص
فيديو.. فزع فى برج بشيكاغو بعد تحطم الطبقة الوقائية لحافته فى الطابق 103 تحطم الطبقة الوقائية أثار الفزع
كتبت ريم عبد الحميد

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سيطرت حالة من الفزع على زوار برج ويليس فى مدينة شيكاغو الأمريكية بعد تحطم الطبقة الوقائية لحافته الزجاجية وتهشم آلاف القطع.

وقال المسئولون عن برج ويليس، فى تصريحات صحفية، إن أحداً لم يتعرض للخطر، حيث إن الطبقة الوقائية قامت بما يفترض أن تقوم بها.

وسجل أحد زائرى البرج ويدعى جيسيس بينتادو هذه اللحظة المروعة بالفيديو، وقال بينتادو فى تصريحات لقناة WBBM المحلية التابعة لـ"سى إن إن" إنه كان هناك امرأة وطفلين وبدا شاحبين ومفزوعين لأن الأرضية قد تحطمت.

ويمتد الصندوق الزجاجى فى الطابق 103 من البرج الشهير فى مدينة شيكاغو والذى يجذب 1.5 مليون سائح سنويا، وتم تصميم الحافة بحيث تتحمل ما يصل إلى خمسة أطنان، كما أن الطبقة الوقائية مصممة لمنع تعرض الحافة للخدش.

وسبق أن تحطمت هذه الطبقة الزجاجية فى مايو 2014، ما أدى إلى حالة مماثلة من الذعر، وفى عام 2014، قال أحد السائحين إنه رأى خطوط تتشكل على الزجاج وتحرك على الفور بعيدا عن الحافة، وفى هذه الحالة لم يكن هناك خطر أيضا.


برج ويليس

شيكاغو

حافة برج ويليس

مزار سياحى بشيكاغو

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