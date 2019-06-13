فتاة تقيم علاقة بصديق والدها وتدعى تعرضها لاعتداء جنسى بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

ادعت فتاة تعرضها لاعتداء جنسيى من جانب أحد الأشخاص، إلا أن تحريات رجال المباحث، بقسم شرطة الشيخ زايد، كشفت وجود علاقة غير شرعية بينها، وبين صديق والدها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد، بلاغا من فتاة، ادعت تعرضها لاعتداء جنسى، من أحد الأشخاص، وذكرت أنه احتجزها بشقة واعتدى عليها جنسيا.

وبإجراء التحريات، تبين عدم صحة أقوال الفتاة، وتوصلت معلومات رجال المباحث، إلى ارتباطها بعلاقة غير شرعية بصديق والدها، وأنها حررت محضرا خشية افتضاح أمرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الفتاة وصديق والدها، وباشرت النيابة التحقيق.