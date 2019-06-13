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ضبط 568 مخالفة مرورية خلال حملة بأسوان

الخميس، 13 يونيو 2019 09:49 ص
ضبط 568 مخالفة مرورية خلال حملة بأسوان حملة مرورية - صورة أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت إدارة مرور أسوان، اليوم الخميس، من شن حملة مرورية لضبط الحركة بالشارع الأسوانى، أسفرت عن ضبط 568 مخالفة مرورية متنوعة.

تلقى العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة المرور بأسوان، إخطارا من العقيد محمد زرق، رئيس مباحث المرور، يفيد بضبط توك توك و4 دراجات نارية بدون تراخيص، وتحرير 125 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 65 مخالفة، وتحرير 98 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 73 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 200 مخالفة متنوعة.

وفى سياق متصل تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان - دائرة مركز شرطة أسوان فى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر "حشيش - بانجو - أفيون - أقراص مخدرة".


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