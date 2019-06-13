ضبط موظف بمستشفى الدقهلية اختلس 200 ألف جنيه من رواتب العاملين

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط موظف بالوحدة الحسابية بمستشفى بالدقهلية لقيامه بإستقطاع أكثر من 200 ألف جنيه من رواتب العاملين وإختلاسها لنفسه .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص (مسئول عن إدخال بيانات الدفع الإلكترونى بإحدى المستشفيات- مقيم بدائرة مركز شرطة أول المنصورة بالدقهلية) بإستغلال موقعه الوظيفى خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2018 وإستقطاع مبالغ مالية من المرتبات والحوافز الخاصة بالعاملين بالمستشفى، وإضافتها على حسابه حيث بلغت جملتها (209,016 - مائتان وتسعة ألف وستة عشر جنيه)، وإستولى عليها لنفسه عن طريق بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة براتبه.

وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بمحافظة الدقهلية المكلفة بفحص ومراجعة إستمارات الدفع الالكترونى والإستمارات الورقية لمرتبات وحوافز العاملين بالمستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، فوجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.