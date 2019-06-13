صور.. وزير الخارجية يشارك بالاجتماع السابع حول دعم التسوية السياسية بليبيا

كتب - أحمد جمعة

شارك وزير الخارجية سامح شكرى، مساء الأربعاء، فى الاجتماع السابع للآلية الثلاثية الوزارية حول دعم التسوية السياسية فى ليبيا، والذى تستضيفه العاصمة التونسية بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث نحو دعم الحل السياسى فى ليبيا إلى جانب دعم الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب، مُشدداً على مسئولية المجتمع الدولى فى مواجهة انتهاكات قرارات مجلس الأمن، وخاصةً محاولات أطراف معروفة تقدم الدعم السياسى والأيديولوجى واللوجيستى من سلاح وعتاد لتنظيمات إرهابية وتكريس فوضى الميليشيات وحرمان الشعب الليبى من السيطرة على مقدراته وموارده.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أكد أهمية العمل على كافة المستويات؛ من دول الآلية الثلاثية، وسائر دول جوار ليبيا، وفى إطار الاتحاد الأفريقى، ومع الأمم المتحدة، لدفع جهود التسوية فى ليبيا الشقيقة انطلاقاً من الاتفاق السياسى الليبى، ومبدأ الملكية الليبية للحل السياسى.

واختتم متحدث الخارجية، بأن الوزير شكري شدد خلال اللقاء على ضرورة مواجهة التدخلات الخارجية المرفوضة شكلاً وموضوعاً فى ليبيا، وكذا إنهاء حالة الانسداد السياسى وتغليب الأهواء الشخصية والضيقة على المصالح الوطنية الليبية، داعياً الأمم المتحدة لتكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف الليبية على حد سواء وبدون تمييز سعياً لاستئناف المفاوضات فى أقرب وقت ممكن.