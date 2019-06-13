سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 01:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. وزير الخارجية يشارك بالاجتماع السابع حول دعم التسوية السياسية بليبيا

الخميس، 13 يونيو 2019 01:02 ص
صور.. وزير الخارجية يشارك بالاجتماع السابع حول دعم التسوية السياسية بليبيا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر
كتب - أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك وزير الخارجية سامح شكرى، مساء الأربعاء، فى الاجتماع السابع للآلية الثلاثية الوزارية حول دعم التسوية السياسية فى ليبيا، والذى تستضيفه العاصمة التونسية بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر.

WhatsApp Image 2019-06-13 at 12.13.59 AM(1)

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث نحو دعم الحل السياسى فى ليبيا إلى جانب دعم الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب، مُشدداً على مسئولية المجتمع الدولى فى مواجهة انتهاكات قرارات مجلس الأمن، وخاصةً محاولات أطراف معروفة تقدم الدعم السياسى والأيديولوجى واللوجيستى من سلاح وعتاد لتنظيمات إرهابية وتكريس فوضى الميليشيات وحرمان الشعب الليبى من السيطرة على مقدراته وموارده.

WhatsApp Image 2019-06-13 at 12.13.59 AM

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أكد أهمية العمل على كافة المستويات؛ من دول الآلية الثلاثية، وسائر دول جوار ليبيا، وفى إطار الاتحاد الأفريقى، ومع الأمم المتحدة، لدفع جهود التسوية فى ليبيا الشقيقة انطلاقاً من الاتفاق السياسى الليبى، ومبدأ الملكية الليبية للحل السياسى.

WhatsApp Image 2019-06-13 at 12.13.58 AM

واختتم متحدث الخارجية، بأن الوزير شكري شدد خلال اللقاء على ضرورة مواجهة التدخلات الخارجية المرفوضة شكلاً وموضوعاً فى ليبيا، وكذا إنهاء حالة الانسداد السياسى وتغليب الأهواء الشخصية والضيقة على المصالح الوطنية الليبية، داعياً الأمم المتحدة لتكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف الليبية على حد سواء وبدون تمييز سعياً لاستئناف المفاوضات فى أقرب وقت ممكن.


وزير الخارجيه

سامح شكرى

اجتماع تونس

دول جوار ليبيا

الازمه الليبيه

حل الازمه الليبيه

نص بيان اجتماع تونس

ليبيا

اخبار ليبيا

مكافحة الإرهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجيش الوطنى الليبى يسيطر على 3 مواقع عسكرية فى طرابلس

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:09 ص

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الثانية عشرة.. مصر وتونس والجزائر تجدد رفضها الكامل للتدخل الخارجى فى ليبيا.. واشنطن تعين دونالد بوث مبعوثا خاصا للسودان.. وفاة 31 طفلًا بالتهاب الدماغ الحاد فى الهند

الخميس، 13 يونيو 2019 12:00 ص

سامح شكرى: يجب مواجهة التدخلات الخارجية فى ليبيا وإنهاء الانفلات السياسى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:21 م

بيان "مصرى ـ تونسى ـ جزائرى" يطالب بوقف فورى للعمليات العسكرية فى ليبيا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:13 م

لماذا لا نصدر فوائض إنتاج الأسمنت بعد وصوله لـ 30 مليون طن سنويا؟ .. تراجع الطلب بأسواق ليبيا والعراق واليمن يضع القطاع فى مأزق.. البحث عن أسواق بديلة هو الحل.. وارتفاع تكلفة الشحن لأفريقيا يتطلب تدخل عاجل

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:34 م

بيان "إماراتى ألمانى" يؤكد: "لا حل عسكرى للصراع الدائر فى ليبيا وسوريا"

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:52 م

سامح شكرى يتوجه إلى تونس للمشاركة فى الإجتماع الوزارى حول ليبيا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:53 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

أجانب الزمالك يتفوقون على محترفين الأهلى فى كان 2019

أجانب الزمالك يتفوقون على محترفين الأهلى فى كان 2019

أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة

أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة

السجل الإجرامى للأسرة الحاكمة فى قطر.. "المياسة" شقيقة الأمير متهمة بالاتجار بالبشر والآثار بأمريكا.. أخوه محمد متورط فى اختراق الحسابات الشخصية لسياسيين أمريكيين.. و"جوعان" تهرب من ديون بالملايين فى انجلترا

السجل الإجرامى للأسرة الحاكمة فى قطر.. "المياسة" شقيقة الأمير متهمة بالاتجار بالبشر والآثار بأمريكا.. أخوه محمد متورط فى اختراق الحسابات الشخصية لسياسيين أمريكيين.. و"جوعان" تهرب من ديون بالملايين فى انجلترا

شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر

شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة