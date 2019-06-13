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صور.. مريض بالفشل الكلوى يطالب بعلاج على نفقة الدولة بسوهاج ومساعدة مالية

الخميس، 13 يونيو 2019 07:00 ص
صور.. مريض بالفشل الكلوى يطالب بعلاج على نفقة الدولة بسوهاج ومساعدة مالية مريض بالفشل الكلوى
سوهاج – عمرو خلف

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داخل غرفة صغيرة بقرية جزيرة شندويل يعيش شاب 44 سنة حياة مأساوية مع أسرته المكونة من 4 أفراد فهو يعانى الفشل الكلوى ويقوم بغسل الكلى 3 مرات أسبوعيا ويحتاج الى علاج شهريا بمبلغ 500 جنيه ولا يستطيع شرائه حيث يقوم أهل الخير بمساعدته بالإضافة الى أن الشاب يعيش فى مسكن شقيقه حيث أن منزله انهار منذ فترة فاضطر الى العيش فى غرفة صغيره لدى شقيقه بالإضافة الى أنه لا يحصل على معاش تكافل وكرامة وتم انقطاع المعاش عنه منذ فترة بدون سبب.

 

الشاب حسين راشد أحمد 44 سنة لديه 3 أطفال وليس لديه أى مصدر دخل مما اضطر شقيقه الى افتتاح محل صغير له فى منزله لكى يعيش منه ولكن لا يكفى لسد احتياجات أسرته وخاصة وأنه يقوم بشراء علاج شهريا بـ 500 جنيه وكان يحصل على 400 جنيه معاش تكافل وكرامة  الا أن المعاش تم إيقافه منذ عدة شهور  وليس لديه أى دخل مادى حيث انه غير قادر على العمل بسبب مرضه ويحتاج الى بناء مسكنه المنهار وعلاجه على نفقة الدولة وشراء العلاج له شهريا.

 

التقى "اليوم السابع " بالشاب المريض فى قرية جريرة شندويل حيث قال أنه يعانى من الفشل الكلوى منذ عدة سنوات مما اضطره الى غسيل الكلى 3 مرات أسبوعيا ولديه 3 أبناء وليس لديه أى مصدر دخل بعد إيقاف معاش تكافل وكرامة وكان يحصل على معاش 400 جنيه .

 

ويواصل الشاب المريض  حديثه قائلا أنه يعيش ظروف قهرية صعبة وخاصة بعد انهيار منزله ويعيش حاليا فى غرفة صغيرة فى منزل شقيقه وقام شقيقه بافتتاح محل صغير له لكى يتعايش منه فهو يعيش على الكفاف ويحتاج الى علاج شهرى 500 جنيه حيث يقوم أهل الخير بشرائه اليه لعدم قدرته المادية لشراء العلاج .

 

وقال  أنه يحتاج الى المساعدات المادية فى ظل ظروفه الصعبة مطالبا الجمعيات الخيرية ومديرية التضامن الاجتماعى ببناء مسكنه ولو طابق واحد فقط من الطوب البلوك  وكذلك صرف معاش تكافل وكرامة له مرة أخرى ومساعدته ماديا بسبب ظروف مرضه ، كما يطالب حسين مديرية الصحة بعلاجه على نفقة الدولة وشراء العلاج له حيث أنه لا يستطيع شراء العلاج شهريا .

 

للتواصل مع الحالة  ت رقم/  01149510603

مريض بالفشل الكلوى (1)
مريض بالفشل الكلوى (1)

 

مريض بالفشل الكلوى (2)
مريض بالفشل الكلوى (2)

 

مريض بالفشل الكلوى (3)
مريض بالفشل الكلوى (3)

 

مريض بالفشل الكلوى (4)
 

 

مريض بالفشل الكلوى (5)
 
مريض بالفشل الكلوى (6)
 

 

 


سوهاج

التضامن الاجتماعى

الصحة

جزيرة شندويل

مريض فشل الكلوى

اخبار سوهاج

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