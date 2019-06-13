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صور.. قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز

الخميس، 13 يونيو 2019 01:35 ص
صور.. قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز
وكالات الأنباء

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نشرت وكالة "رويترز" للانباء، صورا لمحاولة قوات مكافحة الشغب فى هنرواس، فض مظاهرة احتجاج على خطط حكومة الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز.

قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز (1)
قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز (1)

 

ورفع المتظاهرون لافتات ترفض خصخصة الرعاية الصحية والتعليم ضمن خطط حكومة الرئيس هيرنانديز.

ووقعت المظاهرات خارج مطار تونكونتين الدولي في العاصمة تيجوسيجالبا

قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز (2)
قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز (2)

 

قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز (3)
قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز (3)

 

قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز (4)
قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز (4)

 

قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز (5)
قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز (5)

 

قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز (6)
قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز (6)

 

قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز (7)
قوات مكافحة الشغب فى هندرواس تفض مظاهرة ضد الرئيس هيرنانديز (7)

 

 

 

 


مظاهرات

مكافحة الشغب

شغب

هندوراس

حكومة هندوراس

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