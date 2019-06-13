صور.. عميد "آداب طنطا": افتتاح متحف للآثار المصرية داخل الكلية

حوار – عادل ضرة

أكد الدكتور ممدوح المصرى، عميد كلية الآداب جامعة طنطا، فى حوار لـ"اليوم السابع"، أنه تم افتتاح متحف للآثار المصرية بالكلية، والذى يحكى تاريخ مصر القديمة منذ بداية العصر الفرعونى وحتى تاريخ عصر محمد على أن الهدف من المتحف تعليمى لتعليم الطلاب بتاريخ مصر القديم، والحضارة المصرية وعصور الحضارات التى شهدتها مصر، وبدأت فكرة المتحف فكرة منذ أن توليت العمل رئيسا لقسم الأثار بالكلية عام 2015، ويحكى المتحف قصة وتاريخ مصر منذ عصر ماقبل الأسرات وحتى عصر محمد على سواء فى الفنون او فن النحت والنحت المستقل واللوحات الجدارية ونماذج للمعابد المختلفة، حتى يحصل الطالب على جرعة ثقافية علمية متكاملة لتعويضه عن الذهاب للمواقع الأثرية التى من المفترض أن يذهب إليها أسبوعيا.

هل المتحف مفتوح أمام قسم الآثار فقط ام لطلبة الجامعة الحق فى زيارته؟

المتحف مفتوح أمام جميع طلبة جامعة طنطا، وزار المتحف طلاب من كليات الهندسة والطب والحقوق والتربية الرياضية، إلى جانب الطلبة الصينيين الدارسين بالكلية، وأصبح المتحف مركز اشعاع حضارى لمصر حتى لدى الطلاب الوافدين الصينين والجنسيات المختلفة الناطقين بغير اللغة العربية، الذين يدرسون بالكلية وأصبح المتحف جزء من دراستهم لرؤية الحضارة المصرية، ويكونوا سفراء للحضارة المصرية فى بلادهم.

هل هناك تعاون لفتح المتحف امام الزيارات المدرسية؟

بالفعل هناك خطة لتوقيع بروتوكول مع محافظ الغربية ووزارة التربية والتعليم متمثلة فى مديرية التربية والتعليم بالغربية، وسنخاطب مديريات التربية والتعليم فى المحافظات المجاورة، لاستقبال الزيارات المدرسية، لإتاحه الفرصة لطلبة المدارس الغير قادرين على زيارة المتحف المصرى بالقاهرة، لزيارة متحف الكلية، خاصة وان متحف طنطا مغلق منذ سنوات، ويُعد المتحف الإطلالة الوحيدة الموجودة بالغربية، خاصة وان العالم سبق مصر فى فكرة البعد الثقافى عن الأثار رغم ان مصر هى بلد هذه الأثار، ولابد من تربية النشئ على التحرى الثقافى للموروث الثقافى للحضارات الفرعونية والاسلامية وحضارة مصر فى العصر الحديث، وكل هذه المعلومات تُدرس داخل المتحف، وهو ما يؤهل فكر الشباب منذ الصغر للبعد عن التيارات المتشددة والمتطرفة.

ما خطتكم لنشر ثقافة المتحف خلال الفترة القادمة؟

هناك تخطيط لإنشاء موقع اليكترونى للمتحف، ومخاطبة الاجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة، لتنظيم حفلات للطلاب إلى المتحف سواء بالمجان او باجر رمزي، وإنشاء قاعة للتثقيف الاثرى والسياحي، وستضم داتا شو وتحكى من خلال افلام تسجيلية عن حضارات مصر عبر العصور وما انجزه المصريون حتى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيحصل الطالب على جرعة علمية ثقافية، ثم بعد ذلك يدخل إلى المتحف للتعرف على ما قام بمشاهدته فى الداتا شو.

ما أنشطة الكلية خلال الفترة القادمة؟

بدأنا فى إنشاء مبنى خدمات طلابية، يضم ما يتعلق برعاية الشباب وإدارة شئون الطلاب، وقاعات تدريسية، يسع المدرج الواحد لـ500طالب، وإضافة مبنى للتقويم "MCQ"، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وإدارة الجامعة، لتحويل التصحيح اليدوى إلى تصحيح اليكتروني، وجارى الانتهاء من تجهيز الوحدة، لتشغيلها فورا.

ما أهم البرامج التى ستقوم الكلية بإدخالها فى الفترة القادمة؟

بعد إضافة برنامج المساحة والخرائط، والذى التحق به أكثر من 500طالب، حصلنا على موافقة من لجنة القطاع، على برنامج تكنولوجيا المعلومات والمكتبات، وحصلنا على موافقة الجامعة وسيتم تطبيقه العام القادم، فضلا عن وجود برنامج الغير ناطقين باللغة العربية ويأتيه أكثر من 400وافد لمصر، ويمثل دخل قومى للجامعة والكلية، إلى جانب موافقة مجلس الجامعة على برنامج السياسة والإعلام ويشرف عليه قسمى الإعلام والفلسفة، وحاليا يتم دراسته بلجنة القطاع، وأيضا موافقة لجنة اللوائح على البرنامج المقدم من قسم اللغة الانجليزية "اللغة والأدب والترجمة"، وهذه البرامج فكرة للتحرر من النظام التقليدى وشاركنا من البرامج الخاصة فى المساهمة فى بناء المبنى الجديد.

هل هناك برامج تعليم جديدة بنظام الساعات المعتمدة بالكلية؟

لدينا 5 برامج بالكلية، ونحن بصدد عقد مؤتمر علمى للكلية لتغيير لائحة الكلية بالكامل، ولائحة الدراسات العليا، بعد تقديم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مقترح للساعات المعتمدة، وسيتطلب معه تغيير اللوائح.

ما الجديد لطلبة كلية الأداب؟

ندعو طلاب الثانوية العامة للتعرف على برامج الكلية، والتى تقوم على مجموعة من الدعائم الهامة وتضم اساتذة ذو خبرة عاليه، وأيضا تضم معامل حديثة، ونعد طلاب الكلية بتنفيذ التصحيح الاليكترونى لحل مشكلة شكاوى الطلاب من التدخل البشرى فى التصحيح.



الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب جامعة طنطا ومحرر اليوم السابع (3)



الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب جامعة طنطا ومحرر اليوم السابع (4)



الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب جامعة طنطا ومحرر اليوم السابع



الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب جامعة طنطا ومحرر اليوم السابع



الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب جامعة طنطا ومحرر اليوم السابع