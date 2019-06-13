صور.. ضبط وتحرير 78 محضر ومخالفة متنوعة فى حملة مفاجأة على شوارع "إسنا"

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، اليوم الخميس، حملة بشارع أحمد عرابي ومنطقة السنترال القديم وشارع القيسارية، وذلك لضبط الشارع ورفع الاشغالات والباعة الجائلين، وذلك بمشاركة رجال مركز شرطة إسنا، وشرطة المرافق، وإدارة الإشغالات وقسم النظافة.

وأسفرت مجهودات الحملة، عن تحرير 18 محضر إشغال طريق، وتحرير 13 محضر بائع متجول، وتحرير 36 محضر إزالة إدارية، وتحرير 11 محضر حالة ضبط، وخلال الحملة تم رفع الاشغالات بالشارع والتنبيه على البائعين بعدم الافتراش في الطريق العام وعدم إلقاء أي مخلفات بالشارع، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بتحرير محاضر بغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه لكل من ألقى أو وضع مخلفات في الطريق العام.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس مدينة إسنا، محمد سيد سليمان، خلال الحملات، علي كافة مسئولى إدارة الإشغالات والنظافة بإستمرار العمل فى الفترة الصباحية والمسائية وعدم التهاون مع المخالفين.