سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 09:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

صندوق الاستثمار الفلسطينى يستعرض عددا من المشروعات التنموية

الخميس، 13 يونيو 2019 08:40 م
صندوق الاستثمار الفلسطينى يستعرض عددا من المشروعات التنموية مدينة القدس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 استعرض صندوق الاستثمار الفلسطيني أمام اجتماعات الاتحادات النوعية المتخصصة التي اختتمت أعمالها مساء اليوم الخميس بالقاهرة، عددا من المشاريع الاستثمارية التنموية بمدينة القدس في العديد من القطاعات المختلفة كالسياحة والإسكان، والمشاريع التجارية بهدف استقطاب مستثمرين لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل لتثبيت المواطن الفلسطيني في مدينة القدس والمساهمة في بناء القطاعات الاقتصادية الرئيسية هناك.
 
وقال ممثل صندوق الاستثمار الفلسطيني أمير الدجاني في تصريح اليوم عقب اختتام المؤتمر الدوري الخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنعقد تحت شعار "القدس عاصمة دولة فلسطين" ، إن الهدف الرئيسي من العرض هو استقطاب مستثمرين عرب للمساهمة في هذه المشروعات المختلفة من خلال صندوق الاستثمار والشركات المتحالفة معه، مشيرا إلى أن الفرص المعروضة هي فرص واعدة واستراتيجية بعائد تجاري مقبول وبملكية واضحة لتضمن للمستثمر حقوقه كمساهم في هذه المشاريع .
 
وأكد الدجاني، أن صندوق الاستثمار سيكون له دور فاعل في أجندة المؤتمر العربي الأول القادم الخاص بالاستثمار بفلسطين والذي سيعقد في القاهرة خلال العام الجاري والذي تم إقراره خلال الاجتماعات . 

القدس

صندوق الاستثمار الفلسطيني

السياحة

الإسكان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة