شروط دورة تعليم الغوص للجوالة وخريجى "التربية الرياضية" بالغربية.. تعرف عليها

الغربية محمد طارق

أعلنت مديرية الشباب والرياضه بمحافظة الغربية "الإدارة العامه للشباب" عن استقبال فرق الجوالة بمراكز الشباب ولخريجي كليات التربية الرياضية، لبدء فعاليات دورة غوص والإنقاذ خلال الفترة من 6/19 حتي 6/23 الجاري بحمام السباحه الأوليمبي باستاد طنطا الرياضي.

ويشترط الحصول علي الدورة أن يمتاز المتقدم بمهارات السباحة، شهادة طبية من المركز التخصصي للطب الرياضى، إحضار عدد 2 صورة شخصية، 2 صورة بطاقة الرقم القومي، لا يزيد سن المتقدم عن 26 عاما، قيمة الاشتراك 225 جنيها مدعم من وزارة الشباب والرياضه.

ويحصل المشارك علي كارنية الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ،شهادة إجتياز الدورة ،كتيب يحتوي علي فعاليات البرنامج ، ويتم الإشراف علي الدورة برئاسة أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضه، يسري الديب وكيل الشباب،محمد جودة مدير عام إدارة الشباب ورئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشباب والرياضه،علاء سرور منسق عام الدورة .