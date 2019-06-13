سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 06:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس القابضة للمياه: الدفع بأكثر من (100) معدة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية

الخميس، 13 يونيو 2019 06:19 م
رئيس القابضة للمياه: الدفع بأكثر من (100) معدة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع استعدادات الشركات للأمم الأفريقية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، استعدادات الشركات التابعة بمحافظات القاهرة، الاسكندرية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، فى إطار تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية واهتمام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الوزارات وأجهزة الدولة للوصول إلى أفضل المستويات التنظيمية لهذا الحدث الرياضى الهام.

وأعلن، رسلان، عن انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لبعض الشبكات القريبة من نطاق أماكن إقامة البطولة، وتطهير شبكات الصرف الصحى ومتابعة جاهزية شركات المياه والصرف الصحى ومراجعة خطط الانتشار والطوارئ وأماكن تواجد المعدات بأعداد كافية طوال فترة البطولة.

جاء ذلك أثناء زيارته اليوم لاستاد القاهرة الدولى، يرافقه المهندس ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء على درويش مدير استاد القاهرة، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة.

ووجه، رسلان رؤساء شركات المياه والصرف الصحى بالقاهرة والاسكندرية ومحافظات القناة، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية وغرف عمليات المحافظات، وعمليات الشركة القابضة، لسرعة حل أى مشكلات فى حينه.

وحول استعداد المحافظات، ففى القاهرة، أوضح أنه تم تأهيل وتجهيز فرق اصلاح التدخل السريع، والمتابعة الميدانية والشبكات، والأمن الصناعى والطوارئ طوال أيام البطولة، والاستعداد بسيارات شفط مياه عددها 10 شفاطات، و15 سيارة مياه متنقلة، وسيارة مياه محملة سعة 30 متر مكعب، ومعدة سيول.

وأعلن أنه تم تنفيذ عملية تطهير مركزي للمناطق الرئيسية بصلاح سالم، الاتوستراد، وإسماعيل الفنجرى، وبالوعات الأمطار بشارع صلاح سالم بالإضافة إلى تواجد سيارة طوارئ ونافورى للتدخل السريع بمنطقة مصر الجديدة وغرب مدينة نصر.

وأشار، أنه تم تطهير شبكات الصرف الصحى القريبة من إستاد القاهرة والسلام، وتجهيز 4 فرق طوارئ متمركزة في مناطق شرق القاهرة والزمالك والسلام، وبدالة محمولة و11 سيارة شفط مياه بالإضافة لسيارة الورشة أيام المباريات، مع المراجعة اليومية لجميع الأغطية وتغيير التالف منها في جميع مداخل المدينة، وتسخير إمكانيات الإدارة من أفراد ومعدات للقضاء الفوري على أية مشكلة وكذلك مراجعه المحطات الفرعية القريبة.

وفى الأسكندرية، تم الانتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات تغذية إستاد الإسكندرية بالمياه، وتنفيذ خطة غسيل الشبكات وصيانة جميع أجزاء منظومة الإنتاج والتوزيع، ومد خط قطر 6 بوصة وتنفيذ (2) مدخل لخطين قطر 4 بوصة، علاوة على تنفيذ توصيلة قطر 4 بوصة لتغذية خزان مياه الشرب وعدد (2) خزان للحريق بالإضافة إلى تغطية المطابق والشنايش بالإستاد والمناطق المحيطة ووجود سيارة شفط وسيارة مدمجة مجهزة بفرق مدربة للتدخل السريع وإنشاء عدد (9) فرعات وعدد (8) مطابق.

وتساهم شركة مياه الأسكندرية خلال فترة البطولة في تأمين الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه والتنسيق مع قطاع المعامل للتأكد من سلامة وجودة المياه وتوجيه الخط الساخن وجميع الفروع الهندسية للإبلاغ عن الأعطال وإصلاحها فورا.

وأضاف بأنه تم التأكد من تطهير الخزانات بالإستاد وتجهيز سيارات لنقل المياه والدفع بها وقت الطوارئ ؛ علاوة علي تخصيص سيارات الطوارئ بمحطتي السيوف والكيلو ٤٠ والتي تشمل جميع معدات التدخل السريع من مولد ديزل واسطوانات اكسجين وطلمبات نزح وأطقم الأدوات اللازمة للصيانة، ومتابعة الضغوط بصفة دورية والتأكيد علي تواجد فرق الطوارئ وورش متنقلة لمجابهة أية مستجدات تخص قطاع مياه الشرب.

وفى الاسماعيلية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى للقضاء على أية طفوحات في شبكات الصرف الصحي بالمدينة، وإعداد خطة عاجلة لتنفيذ أعمال التطهير المستمرة للشبكات بنطاق قسم ثان ومحيط استاد النادي الإسماعيلي.

رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركات المياه لبطولة الأمم الأفريقية (1)
رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركات المياه لبطولة الأمم الأفريقية (1)

 

رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركات المياه لبطولة الأمم الأفريقية (2)
رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركات المياه لبطولة الأمم الأفريقية (2)

 

رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركات المياه لبطولة الأمم الأفريقية (3)
رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركات المياه لبطولة الأمم الأفريقية (3)

 

رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركات المياه لبطولة الأمم الأفريقية (4)
رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركات المياه لبطولة الأمم الأفريقية (4)

 

رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركات المياه لبطولة الأمم الأفريقية (5)
رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركات المياه لبطولة الأمم الأفريقية (5)

 

رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركات المياه لبطولة الأمم الأفريقية (6)
رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركات المياه لبطولة الأمم الأفريقية (6)

 


وزاره الاسكان

استاد القاهره

بطوله الامم الافريقية

شبكات المياه

شبكات الصرف الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

" القابضة لمياه الشرب": السعودية تتصدر دول العالم في مجال تحلية المياه

الأربعاء، 24 أبريل 2019 02:10 م

القابضة لمياه الشرب تنظم مؤتمرا حول تحلية المياه في الدول العربية "arwadex"*

الأحد، 21 أبريل 2019 01:51 م

القابضة لمياه الشرب: خطة لتطبيق 10 آلاف جنيه غرامة على من يهدر المياه

الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:40 م

رئيس القابضة لمياه الشرب: الصعيد يشهد أكبر نسبة تنفيذ لشبكات المياه والصرف

الثلاثاء، 05 مارس 2019 02:08 م

رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع أعمال تحويلات المرافق بالجيزة.. صور

السبت، 02 مارس 2019 01:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

جوارديولا أفضل مدربى العالم وفقاً لتصنيف "آس" الإسبانية.. وكلوب ثانياً

جوارديولا أفضل مدربى العالم وفقاً لتصنيف "آس" الإسبانية.. وكلوب ثانياً

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة