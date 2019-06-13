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حبس 3 عاطلين متهمين بقتل شاب فى السلام 4 أيام

الخميس، 13 يونيو 2019 02:14 م
حبس 3 عاطلين متهمين بقتل شاب فى السلام 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس  3 عاطلين متهمين بقتل شاب بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
ونجحت الأجهزة الأمنية، فى القبض على 3 متهمين بقتل شاب، بمدينة السلام، حيث انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع مقتل شاب بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لبيان أسباب الواقعة.  
 
وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد هوية المتهمين، وأوضحت التحريات، أن المتهمين قتلا المجني عليه "ع.م" عمدًا، بعد أن سددا له عدة طعنات وفرا هاربين، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
وتلقى اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم السلام ثاني، بوصول شاب فى العقد الثالث من العمر للمستشفى مصاب بطعنات متفرقة، وتوفى إثر تلقيه العلاج.
 
تبين من التحريات أن المجنى عليه هو "ع. م" وأثناء سيره بأحد شوارع منطقة النهضة، أوقفوه 3 عاطلين يستقلون دراجة بخارية غير معروفين بالمنطقة، ولا سكانها بالهجوم على المجني عليه في الشارع، وسددوا له عدة طعنات مستخدمين سلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

نيابة السلام

مقتل شاب

القبض على المتهمين بقتل شاب السلام

حادثة السلام

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