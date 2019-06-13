جوناثان كوهين يدين الهجوم على ناقلتى النفط بخليج عمان

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أدان جوناثان كوهين القائم بأعمال السفير الأمريكى لدى الأمم المتحدة، الاعتداء الذى استهدف فى وقت سابق اليوم ناقلتى بترول فى خليج عمان.

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية أن كوهين أكد - خلال كلمته فى اجتماع عقد اليوم الخميس لمجلس الأمن الدولى حول الشرق الأوسط - أنه من غير المقبول على الإطلاق الاعتداء على سفن شحن تجارية.



وقال كوهين "إن الاعتداء الذى وقع اليوم فى خليج عمان يثير هواجس خطيرة للغاية".. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقوم فى الوقت الراهن بتقييم الموقف.