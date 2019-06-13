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"توك توك" يصدم طالبا بالثانوية فى الشرقية.. ووالده يطالب بعدم اعتباره راسبا

الخميس، 13 يونيو 2019 11:59 ص
"توك توك" يصدم طالبا بالثانوية فى الشرقية.. ووالده يطالب بعدم اعتباره راسبا الطالب كريم محسن محمد
الشرقية - إيمان مهنى

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ناشد والد طالب بالثانوية العامة من الشرقية، وزارة التربية والتعليم، بإلحاق نجله بالدور الثانى وعدم اعتباره راسبا بعد تعرضه لحادث أثناء توجهه للامتحان أمس، الأربعاء.

وتحتجز مستشفى الزقازيق الجامعى، الطالب كريم محسن محمد بالثانوية العامة، والذى نقل إليها يعانى من جروح وكدمات وشرخ بالجمجمة.

وقال محسن محمد والد الطالب كريم من مركر ههيا، إن نجله كان مستيقظا لمدة يومين متتاليين للمراجعة النهائية للمنهج لمادة الإنجليزى، وهو متوجه للجنة الامتحان الكائنة بمجمع مدرسة اللغات جلس علي مقهى بالقرب من اللجنة لتناول قهوة لاسترجاع قدرته الذهنية وعدم الاستسلام للنوم، فانحرف توك توك عن الطريق كان يفادى سيارة ودخل فيه وهو جالس علي الكرسى وصدمه، تم نقله للمستشفى ههيا، ومنها إلى الزقازيق الجامعى .

وأضاف والد الطالب لـ"اليوم السابع"، أنه أبلغ الإدارة التعليمية بالحادث ولا يعرف مصير نجله هل يستطيع استكمال الامتحانات وهو مريض أم سيلتحق بالدور الثانى، مناشد وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بحالة نجله وعدم اعتباره راسبا  .

وكانت غرفة عمليات مراقبة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية، برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أكدت أنها حررت 9 محاضر لمحاولات غش وتسريب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى .

 

وأوضح البيان، أنه تحرر محضر لطالب ترك كراسة الامتحان وقفز من أعلي السور في أبوكبير،  كما تحرر محضر لطالبة قامت بتمزيق كراسة الإجابة، ومحضر لطالب ومحاضر لتصوير الامتحان في كل من إدارة غرب الزقازيق وشرق الزقازيق وأبوحماد وديرب نجم، كما ضبطت سماعة إذن ومحمول مع طالبين في لجنة كفرصقر يستخدمونه بغرض الغش وكذلك محمول مع طالبة بنفس اللجنة بدون كاميرا، مضيفا ان الغرفة لم تتلق أى شكاوى من صعوبة الامتحانات أو تعطيل في سير اللجان.

 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

 

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الانجليزية

امتحان اللغة الانجليزية 2019

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

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