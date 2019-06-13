تعرف على مواعيد تسليم وعدد وحدات المجمعات الصناعية الجديدة بـ12 محافظة

كتب محمد مجدى السيسى

يستعرض "اليوم السابع" التقرير الخاص بالموقف التنفيذى لإنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الـ13 الجديدة بـ12 محافظة، من حيث عدد الوحدات، والمناطق التى ستتواجد بها، ومواعيد التسليم، وذلك تحت إشراف هيئة التنمية الصناعية.

ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى:

الإسكندرية، 204 وحدات، بمنطقة مرغم، التسليم فى 30 يونيو 2019.

الغربية، 615 وحدة، بالمحلة الكبرى، التسليم فى 30 أكتوبر 2019.

البحيرة، 864 وحدة، بحوش عيسى، التسليم فى 20 أبريل 2020.

الفيوم، 692 وحدة، بالفيوم الجديدة، التسليم فى 20 أبريل 2020.

بنى سويف، 266 وحدة، بببياض العرب، التسليم فى 31 ديسمبر 2019.

المنيا، 58 وحدة، بالمطاهرة، التسليم فى 31 أغسطس 2019.

اسيوط، 272 وحدة، بعرب العوامر، التسليم فى 31 ديسمبر 2019.

سوهاج، 178 وحدة، بغرب جرجا، التسليم فى 31 أغسطس 2019.

قنا، 420 وحدة، بمنطقة هو، التسليم فى 20 أبريل 2020.

البحر الأحمر، 218 وحدة، بالغردقة،التسليم فى 30 يونيو 2019.

الأقصر، 206 وحدة، بالبغدادى، التسليم فى 20 أكتوبر 2019.

أسوان، 308 وحدة، بالجنينة والشباك، التسليم فى 30 سبتمبر 2019.