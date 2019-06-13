ترحيل منى فاروق وشيما الحاج للقناطر وخروجهما الأحد المقبل

كتبت أمنية الموجى

كشفت مصادر قانونية، بأنه تم ترحيل منى فاروق وشيما الحاج ، إلى سجن النساء بالقناطر، وأنه سيتم تنفيذ قرار إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات فى القضية، يوم الأحد المقبل من قسم أول مدينة نصر.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قررت قبول استئناف كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، المقدم على قرار حبسهما 45 يوماً بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي، وإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.