تحرير 200 محضر متنوع وتنفيذ 500 إزالة إدارية خلال حملات بأحياء القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

نفذت أحياء القاهرة بالمناطق الأربعة، عددا من الحملات أسفرت عن تحرير 130 محضر إشغال طريق و500 إزالة إدارية و28 محضر إدارة بدون ترخيص و13 محضر تلوث بيئة وتحرير21 بائعا متجولا مع رفع 6 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة وإزالة 6 لافتات إعلانية، وتنفيذ 8 محاضر مخالفة شروط الترخيص، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة، خلال يوم واحد.

من جانبه أكد اللواء هشام أبو النصر، مدير إدارة شرطة المرافق بالعاصمة، أن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع اشكالها تتم وفقا لخطة تم البدء فى تنفيذها منذ أيام وسوف تستمر يوميا على مدار الفترة القادمة لحين تحقيق أهدافها فى تحقيق التواجد الشرطى والأمنى والانضباط والنظام بالشارع القاهرى وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة بالتنسيق مع أجهزة الأحياء.

وأشار أبو النصر، إلى أنه تم تكليف رؤساء المكاتب الفرعية التابعة للإدارة بالمرور على جميع المنشآت المهمة والحيوية والمدارس والجامعات والكنائس ومكاتب البريد ومحطات مترو الأنفاق ورفع كافة الإشغالات بمحيطها بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وهيئة النظافة وأقسام الشرطة.