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تجديد حبس هيثم محمدين 15 يومًا بتهمة تمويل بغرض إرهابى

الخميس، 13 يونيو 2019 10:49 م
تجديد حبس هيثم محمدين 15 يومًا بتهمة تمويل بغرض إرهابى هيثم محمدين
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس هيثم محمدين 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة، بتهمة المشاركة فى الجماعة ارهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهم في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 

 

 


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مشاركة جماعة إرهابية

حبس متهمين

نيابة أمن الدولة

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