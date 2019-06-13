سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 11:37 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: العلاقات بين روسيا وأمريكا تتدهور وتنتقل من سىء إلى أسوأ

الخميس، 13 يونيو 2019 10:13 ص
بوتين: العلاقات بين روسيا وأمريكا تتدهور وتنتقل من سىء إلى أسوأ جانب من لقاء بوتين مع قناة العالم التلفزيونية
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا و الولايات المتحدة متدهورة وتزداد من سىء إلى أسوأ.

وقال بوتين - في مقابلة مع قناة العالم التلفزيونية /مير/ الروسية - : "إن العلاقات متدهورة بين روسيا والولايات المتحدة وأصبحت من سيء إلى أسوأ"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية اتخذت خلال الأعوام الأخيرة عشرات القرارات المتعلقة بالعقوبات.

وفيما يخص الخلافات بين الولايات المتحدة والصين، قال بوتين - حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - إنه لا يوجد لدى روسيا أي سبب للتدخل في مفاوضاتهما.

وأضاف فى معرض حديثه عن الخلافات بين الولايات المتحدة والصين، إنه يوجد بين هاتين الدولتين العديد من العلاقات المحددة في مجال الإنتاج والتمويل، وليس لدى روسيا أي سبب للتدخل فى عملية التفاوض هذه.. مضيفا "هناك نزاع بين كبرى الاقتصادات في العالم، وهناك الكثير من القضايا المحددة المتعلقة بالعمل الحالى للدولتين، هناك الكثير من العلاقات المحددة بين البلدين. وبطبيعة الحال، حتى من وجهة نظر الحس السليم، ليس لدينا أي سبب للتدخل في هذه العملية التفاوضية

وأعرب الرئيس الروسى عن قلق بلاده إزاء قضايا الشرق الأوسط، وكذا من قلقها بشأن كل ما يتعلق بالبرنامج النووى الإيرانى وكوريا الشمالية وأفغانستان.
وقال بوتين: "بالطبع، نحن مهتمون أيضا بقضايا الشرق الأوسط، ولا نقلل بكل ما يتعلق بالبرنامج النووى الإيرانى وكوريا الشمالية.. نحن مهتمون بشكل خاص بالأحداث فى أفغانستان".

وفي سياق منفصل، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تمر مسألة تكيف فلاديمير زيلينسكي في وضعه كرئيس لأوكرانيا بسرعة إلى حد ما.
وأضاف بوتين "أعرف من نفسي، حتى نفهم المهام التي أمامنا، نحتاج الكثير من الوقت، آمل أن يمر التكيف للرئيس الجديد لأوكرانيا بسرعة كبيرة".
وفي سياق متصل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بلاده ستعيد علاقاتها مع أوكرانيا، بغض النظر عن العلاقات مع النخب الأوكرانية، معربا عن أمله في أن تتمكن القيادة الجديدة لأوكرانيا من العمل في اتجاه إعادة العلاقات مع روسيا.

وتدهورت العلاقات الروسية-الأوكرانية، مع بدء السلطات الأوكرانية في شهر أبريل عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين.
وأعلن الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي، في الرابع من الشهر الجاري أن بلاده مستعدة للتفاوض مع روسيا وتنفيذ اتفاقيات مينسك ولكن يجب أن تصبح أوكرانيا قوية وتضمن القدرة على الدفاع عن نفسها أولا

ولفت بوتين إلى أن منظمة شنغهاى للتعاون أصبحت منظمة جادة ومتعددة الأوجه.. وقال "إن منظمة شنغهاي للتعاون تم إنشاؤها وبعد ذلك من خلال عملها، اتضح أن المهام التي وضعتها لنفسها، والأسئلة التي تعالجها جذابة بالنسبة لبلدان أخرى في المنطقة، وبالتالي العديد من البلدان وبقدرات مختلفة، الان 18 دولة وفقا اعتقادى– أعضاء عاملين ومراقبين في المنظمة انضموا إلى عملها".. مضيفا "هكذا، أصبحت منظمة شنغهاي للتعاون منظمة إقليمية جادة ومتعددة الأوجه".

وتترأس قرغيزستان خلال العام الجاري منظمة شنغهاى للتعاون، واستضافت حتى الآن، اجتماعات لوزراء الدفاع وأمناء مجالس الأمن في دول منظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى المنتدى الثانى للمرأة فى دول منظمة شنغهاى للتعاون.

يذكر أن منظمة شنغهاى للتعاون هي منظمة دولية، تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من: الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان، وفى 9 يونيو 2017، حصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة في المنظمة، وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة "مراقب" بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة "شريك". ويقع مقر الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة طشقند عاصمة أوزباكستان.

وفى سياق منفصل قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن السلطة في مولدوفا كانت مغتصبة من قبل الأقلية الغنية، التي كسبت المال على حساب الشعب، وأن روسيا ستدعم الرئيس الجديد لمولدوفا إيجور دودون وشركاءه فى التحالف.

الرئيس-الروسى
الرئيس الروسى

 

جانب-من-لقاء-بوتين-مع-قناة-العالم-التلفزيونية
جانب من لقاء بوتين مع قناة العالم التلفزيونية

 

فلاديمير-بوتين
فلاديمير بوتين

 

 


بوتين

روسيا

امريكا

العلاقات الروسيه الامريكيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اجتماع بوتين ترامب فى مجموعة العشرين قد يُعقد ولكن بشكل وجيز

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:33 م

موسكو: واشنطن لم ترسل إشارات محددة بشأن اجتماع بوتين وترامب خلال قمة العشرين

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:48 ص

بوتين وترامب يبحثان إجراء اتفاق نووى بين روسيا وأمريكا والصين

الجمعة، 03 مايو 2019 06:16 م

بوتين لـ ترامب: التعاون بين روسيا وأمريكا كفيل بحل الأزمة السورية - صور

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:25 م

بوتين فى مؤتمره الصحفى مع ترامب: روسيا وأمريكا تواجهان تحديات مشتركة

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 35 درجة

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة