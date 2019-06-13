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بقرار الدعوة والإرشاد بالمملكة.. المرأة السعودية تتجه للدعوة ومراقبة المساجد

الخميس، 13 يونيو 2019 11:46 ص
بقرار الدعوة والإرشاد بالمملكة.. المرأة السعودية تتجه للدعوة ومراقبة المساجد المرأة السعودية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية عن توفر وظائف في مجال الدعوة، ومراقبة المساجد، والحراسات الأمنية للجنسين، ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على هذه الوظائف تقديم السيرة الذاتية عبر إيميل الوظيفة المراد التقديم عليها بحسب صحيفة الرياض.

ففي مجال الدعوة اشترطت المملكة العربية السعودية حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية (جيد جداً)، ويفضل من لديه شهادات عليا، وحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم، والتقدم عبر الإيميل، أما في وظائف مراقبي المساجد وحراس الأمن اشترطت الوزارة أن لايقل العمر عن 18 سنة، والحصول على الشهادة الثانوية، ويفضل من لديه خبرة سابقة، والتقدم عبر الإيميلات لمراقبي المساجد وللحراسات الأمنية. 

كما يشترط في المتقدمين للوظائف التفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، وحسن السيرة والسلوك.

تأتى هذه الوظائف  في إطار رغبة وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة للعمل في ديوانها وفروعها، تحقيقاً لرسالتها وأهدافها السامية في خدمة بيوت الله تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.


المرأة السعودية

السعودية

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية

الدعوة

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