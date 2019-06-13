بعد قرار إخلاء سبيلهما.. تعرف على الموقف القانوني لـ منى فاروق وشيما الحاج

كتبت أمنية الموجى

كشف مصدر عن الموقف القانوني لمنى فاروق وشيما الحاج المتهمتين بعد قرار إخلاء سبيليهما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.

وأضاف المصدر أن القضية ما زالت رهن التحقيقات وأن القرار شمل المنع من السفر لكون التحقيقات مازالت سارية، وأنه سيتم ترحيلهما لسجن القناطر لإنهاء إجراءات وأوراق إخلاء سبيليهما، وسيتم ترحيلهما الأحد المقبل لقسم أول مدينة نصر، لإنهاء كافة الإجراءات.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قررت قبول استئناف كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، المقدم على قرار حبسهما 45 يوماً بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي، وإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكانت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام الأول للنيابات، أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي.