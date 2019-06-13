سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 09:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

بعد الاستجابة لـ13 ألف شكوى خلال 8 أشهر.. اعرف إزاى تقدم شكوى من أى محافظة

الخميس، 13 يونيو 2019 08:00 ص
بعد الاستجابة لـ13 ألف شكوى خلال 8 أشهر.. اعرف إزاى تقدم شكوى من أى محافظة مبادرة صوتك مسموع
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التنمية المحلية، نجاح مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها منذ شهر أكتوبر الماضى فى حل شكاوى المواطنين، حيث تلقت المبادرة خلال هذه الفترة 53 ألفًا و719 رسالة، تنوعت ما بين شكاوى من انتشار قمامة وتعديات على الأراضى واستفسارات ومقترحات من المواطنين، وبلغت عدد الشكاوى التى تلقتها المبادرة 13 ألفًا و702 شكوى تم حل 13 ألفًا و163 شكوى منها بنسبة تجاوزت 96% وجارى حل باقى الشكاوى وعددها 539 شكوى.

ويمكن لأى مواطن فى أى محافظة تقديم شكاوى إلى وزارة التنمية المحلية، فى أى مجال سواء انتشار قمامة أو مخالفات بناء أو شكاوى فساد وتعديات على الأراضى، من خلال مبادرة "صوتك مسموع" عبر الوسائل التالية:

رقم "الواتس أب": 01150606783
الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك": بعنوان "صوتك مسموع www.facebook.com/sotakmasmwo<http://www.facebook.com/sotakmasmwo
رقم الخط الساخن: 15330
البريد الإلكترونى: nfo@mld.gov.eg<mailto:Info@mld.gov.eg.



 


صوتك مسموع

كيفيه تقديم شكوى

شكاوى القمامه

شكاوى الفساد

التنميه المحليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التنمية المحلية: غرفة عمليات مركزية وفى المحافظات خلال الأمم الأفريقية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:00 ص

التنمية المحلية لـ " البرلمان ": تغير منظومة القمامة والمخلفات خلال عام ونصف

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:14 م

القمامة وتلف أعمدة الإنارة تتصدر شكاوى المواطنين للتنمية المحلية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:05 م

غرفة عمليات التنمية المحلية: 3 حالات إغماء وشكاوى من إحصاء الثانوية العامة

الإثنين، 10 يونيو 2019 04:25 م

التنمية المحلية تبحث مشكلة تضرر أهالى 15 مايو من الروائح الكريهة بمصنع مخلفات طبية

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة