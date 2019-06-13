بعد الاستجابة لـ13 ألف شكوى خلال 8 أشهر.. اعرف إزاى تقدم شكوى من أى محافظة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة التنمية المحلية، نجاح مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها منذ شهر أكتوبر الماضى فى حل شكاوى المواطنين، حيث تلقت المبادرة خلال هذه الفترة 53 ألفًا و719 رسالة، تنوعت ما بين شكاوى من انتشار قمامة وتعديات على الأراضى واستفسارات ومقترحات من المواطنين، وبلغت عدد الشكاوى التى تلقتها المبادرة 13 ألفًا و702 شكوى تم حل 13 ألفًا و163 شكوى منها بنسبة تجاوزت 96% وجارى حل باقى الشكاوى وعددها 539 شكوى.



ويمكن لأى مواطن فى أى محافظة تقديم شكاوى إلى وزارة التنمية المحلية، فى أى مجال سواء انتشار قمامة أو مخالفات بناء أو شكاوى فساد وتعديات على الأراضى، من خلال مبادرة "صوتك مسموع" عبر الوسائل التالية:



رقم "الواتس أب": 01150606783

الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك": بعنوان "صوتك مسموع www.facebook.com/sotakmasmwo<http://www.facebook.com/sotakmasmwo

رقم الخط الساخن: 15330

البريد الإلكترونى: nfo@mld.gov.eg<mailto:Info@mld.gov.eg.







