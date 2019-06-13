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بالخرائط .. ننشر موقع الهجوم على ناقلتى نفط فى بحر عمان

الخميس، 13 يونيو 2019 01:12 م
بالخرائط .. ننشر موقع الهجوم على ناقلتى نفط فى بحر عمان هجوم على ناقلتى نفط فى بحر عمان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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نشر رواد التواصل الاجتماعى صورا لخرائط تشير إلى موقع الهجمات التى تعرضت لها ناقلتا نفط تديرهما شركتا "فرونت لاين" و"برنارد شولت"، تعرضتا لهجوم "طوربيد" في خليج عمان وعلى بُعد 45 كم من ساحل ميناء جاسك إيران.

وتحمل السفينة الأولى LR2 Front Altair والتى تم بناؤها فى عام 2016 حمولة وزنها 110 آلاف طن، مادة النافتا إلى اليابان، وقد شوهدت للمرة الأخيرة فى خليج عمان قبالة ساحل إيران، بعد تحميل حمولتها من الرويس فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

والناقلة النفط الثانية، وهى "كوكوكا كاريدجس" التي تبلغ حمولتها 27 ألف طن، والتي أسست فى عام 2010، فكانت فى طريقها من السعودية إلى سنغافورة وعلى متنها شحنة من الميثانول.

 

 

 

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