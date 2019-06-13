سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 02:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق مؤتمر صحفى للجنة الوطنية لختان الإناث بمشاركة مشيرة خطاب

الخميس، 13 يونيو 2019 01:11 م
انطلاق مؤتمر صحفى للجنة الوطنية لختان الإناث بمشاركة مشيرة خطاب السفيرة مشيرة خطاب
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفى، للجنة  الوطنية للقضاء على ختان الإناث، بمناسبة اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث، بأحد فنادق القاهرة.

ويأتى المؤتمر الصحفى بمناسبة اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث، بحضور رئيستا اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وبمشاركة السفيرة مشيرة خطاب.

يذكر أنه  كان قد انطلق الاجتماع الأول للفريق الوطنى للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مايو الماضى، برئاسة مشتركة بين المجلسين، المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وبحضور الدكتورة مايا مرسي، والدكتورة عزة عشماوى، وممثلى الوزارات المعنية، وممثلى الجهات الدولية الشريكة، وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

 

 

 


القومى للمراه

الطفوله والامومه

ختان الاناث

اللجنه الوطنيه لختان الاناث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القومى للمرأة بأسوان ينظم قوافل توعية فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. صور

الخميس، 13 يونيو 2019 12:52 م

صور.. سكرتير عام جنوب سيناء يطلق فعاليات مبادرة "لا لختان الإناث"

الخميس، 13 يونيو 2019 12:42 م

القومي للمرأة ينظم قافلتين للتوعية بمناهضة ختان الإناث بالشرقية

الخميس، 13 يونيو 2019 09:21 ص

القومى للمرأة والأمومة والطفولة يطلقان اليوم حملة إذاعية لمكافحة ختان الإناث

الخميس، 13 يونيو 2019 06:00 ص

"الأمومة والطفولة": التعامل مع بلاغات ختان الإناث خلال 24 ساعة

الخميس، 13 يونيو 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة