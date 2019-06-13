انطلاق مؤتمر صحفى للجنة الوطنية لختان الإناث بمشاركة مشيرة خطاب

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفى، للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، بمناسبة اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث، بأحد فنادق القاهرة.

ويأتى المؤتمر الصحفى بمناسبة اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث، بحضور رئيستا اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وبمشاركة السفيرة مشيرة خطاب.

يذكر أنه كان قد انطلق الاجتماع الأول للفريق الوطنى للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مايو الماضى، برئاسة مشتركة بين المجلسين، المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وبحضور الدكتورة مايا مرسي، والدكتورة عزة عشماوى، وممثلى الوزارات المعنية، وممثلى الجهات الدولية الشريكة، وممثلى منظمات المجتمع المدنى.