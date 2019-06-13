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الهيموفيليا.. مرض وراثى نادر يسبب نزيف وسيولة فى الدم

الخميس، 13 يونيو 2019 09:00 ص
الهيموفيليا.. مرض وراثى نادر يسبب نزيف وسيولة فى الدم الهيموفيليا
كتبت فاطمة خليل

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الهيموفيليا من الأمراض النادرة التى تؤثر على قدرة الدم على التجلط، وهو وراثى يحدث عند الذكور بشكل أكبر من الإناث، فى هذا التقرير نتعرف على المزيد عن مرض الهيموفيليا، وفقاً لموقع وزارة الصحة البريطانية NHS.

سيولة الدم
سيولة الدم

عادة، عندما تقطع نفسك بسكين، تتحد المواد الموجودة في الدم المعروفة باسم عوامل التخثر مع خلايا الدم التي تسمى الصفائح الدموية لجعل الدم لزجًا، هذا يجعل النزيف يتوقف في النهاية.

أما الأشخاص الذين يعانون من الهيموفيليا لديهم نقص فى عوامل التخثر في الدم، وهذا يعني أنهم ينزفون لفترة أطول من المعتاد.

أعراض الهيموفيليا
 

يمكن أن تكون أعراض الهيموفيليا خفيفة إلى شديدة، وهذا يتوقف على مستوى عوامل التخثر لديك.

الأعراض الرئيسية هي النزيف الذي لا يتوقف، ويسمى أيضًا النزيف لفترة طويلة، والأشخاص الذين يعانون من الهيموفيليا قد يكون لديهم:

-نزيف في الأنف يستغرق وقتًا طويلاً حتى يتوقف.

-نزيف من الجروح التي تستمر لفترة طويلة.

-نزيف اللثة.

- سهولة التعرض لكدمات الجلد.

-ألم وتصلب حول المفاصل، مثل المرفقين ، بسبب النزيف داخل الجسم (نزيف داخلي).

 


اعراض الهيموفيليا

اعراض سيولة الدم

سيولة الدم

تخثر الدم

الهيموفيليا

امراض الدم

امراض وراثية

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