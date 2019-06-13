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النيابة تستمع لمقدم بلاغ يتهم أحد المكتبات بطباعة نسخ مشوهة من القرآن

الخميس، 13 يونيو 2019 01:45 م
النيابة تستمع لمقدم بلاغ يتهم أحد المكتبات بطباعة نسخ مشوهة من القرآن طباعة المصحف الشريف-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استمعت نيابة الدرب الأحمر إلى ممدوح عبد الجواد المحامى ومقدم بلاغ يتهم إحدى المكتبات بطباعة نسخ من المصحف الشريف تضمنت تغييرا وتبديلا لترتيب السور، على غير المتفق عليه من قبل العلماء، وطلبت نسخة من المصحف محل البلاغ للتحقق. 
 
وجاء بالبلاغ الذي أحاله المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، لنيابة الدرب الأحمر، أن مقدمه فوجئ بأخطاء بالغة فى المصحف المتداول، من بينها حذف بعض الآيات من سورة الإسراء، وإكمالها بآيات من سورة الأنبياء تارة، ومن سورة إبراهيم تارة أخرى، والاكتفاء بذكر 96 آية فقط من سورة الإسراء، في حين أن عدد آياتها 111.
 
وأضاف البلاغ، أن الطبعة تضمنت حذف كامل لسورة "الكهف، ومريم ، وطه"، بالإضافة إلى أخطاء أخرى تضمنتها الطبعة بشكل لا يمكن القول بأن هذه الأخطاء قد حدثت بسبب خطأ مطبعى.
 
وقال البلاغ، إن النسخة المتداولة تضمنت صورة من تصريح منسوب صدوره إلي مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، بتاريخ 24 مايو 2017، يحق بمقتضاه للمكتبة تداول النسخة.
 
 

القران الكريم

المصحف العثمانى

مجمع البحوث الإسلامية

سورة الكهف

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