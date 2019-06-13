النيابة تستدعى جيران سيدة مسنة عثر على جثتها داخل شقتها فى دار السلام

كتب - سليم على

طالبت نيابة دار السلام، رجال المباحث، بسرعة التحريات حول العثور على جثة مسنة داخل شقتها فى دار السلام، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما استدعت النيابة جيران وأقارب السيدة المسنة لسؤالهم حول الواقعة، كما أمرت مصلحة الطب الشرعى بإعداد تقرير وافى حول الجثة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة مسنة، نقلها إلى المستشفى، وحرر المحضر اللازم بالوقعة.