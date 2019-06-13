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"النفط العراقية": حادثة بحر عُمان لم تؤثر على صادرات النفط العراقية

الخميس، 13 يونيو 2019 03:24 م
"النفط العراقية": حادثة بحر عُمان لم تؤثر على صادرات النفط العراقية ناقلة نفط _ صورة أرشيفية
بغداد أ ش أ

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قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن حادثة تعرض ناقلتى نفط لهجوم فى بحر عمان لم تؤثر على صادرات النفط العراقية.

وأضاف المتحدث - فى تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس - : "أن تلك الحوادث تعد مصدر قلق للمنتجين والمستهلكين وللأسواق النفطية العالمية عمومًا، ونأمل عدم تأثير ما حدث على استمرار تدفق النفط من المنطقة إلى الأسواق العالمية".

وأوضح أن جميع المنتجين ومنهم العراق يحرصون على استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن المطلوب.. مشيرًا إلى أن حادثة بحر عمان لم تؤثر على الإمدادات والصادرات النفطية العراقية إلى الأسواق العالمية، وكانت وسائل إعلام عربية قد أفادت، فى وقت سابق اليوم، بتعرض ناقلتى نفط لهجوم من قبل جهة مجهولة فى خليج عمان.

 

 


النفط العراقية

العراق

أخبار العراق

بحر عُمان

صادرات النفط العراقية

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