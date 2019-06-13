النائب هشام الشعينى: تنمية الثروة الحيوانية تحظى باهتمام الرئيس

الدقهلية - سارة الباز

أكد النائب هشام الشعيني ، رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان على أن تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، ضمن أولويات اللجنة وتحظى باهتمام خاص من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة الزراعة والري بالبرلمان برئاسة النائب هشام الشعيني لمحافظة الدقهلية للاجتماع مع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية للتشاور فيما يخص الزراعة والري وحل مشكلات المزراعين، بحضور المهندس مختار الخولى سكرتير عام المحافظة، وسعد الفرماوى السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة.

ووجه اليوم السابع سؤالا لرئيس لجنة الزراعة جاء فيه: (كانت الدقهلية أولى المحافظات في تربية الماشية والآن في ظل ارتفاع سعر الأعلاف عزف المربي والفلاح عن الاستثمار فيها إلى حد يخشى فيه من إنقراض المربين.. فهل توجد إجراءات أو خطط أو مقترحات لدعم المربى والفلاح وإنقاذ هذا الاستثمار من الإنقراض؟ وما هو ردكم على أن الدعم يستفيد به كبار المستثمرين فقط؟).

وأجاب الشعينى، قائلا: (هذا صحيح.. وغلاء أسعار الأعلاف مشكلة تواجه المربي والفلاح ونسعى لحلها، وقد تم اتخاذ إجراءات لتخفيض سعر اللحوم وذلك عن طريق منع ذبح البتلو أقل من 250 كجم، وبالنسبة للدعم يوجد قروض بفائدة 5% ببنك التسليف الزراعي لدعم الفلاح)، وتدخل الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية قائلا: (يستطيع المربي الاستفادة من قروض المشروعات الصغيرة أيضا).