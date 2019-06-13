القوات المسلحة المغربية تعتمد زيًا رسميًا جديدًا

كتبت – هناء أبو العز

تشرع القوات المسلحة الملكية المغربية، في تزويد عناصرها بزي رسمي جديد، يدخل ضمن برنامج تحديث القوات المسلحة وتحسين ظروف عمل للعسكريين.

وسيتم تعميم الزي النظامي الجديد في الفترة المقبلة على جميع العناصر، والذي سيكون خليطا بين تمويه مخصص للمنطقة الشمالية وآخر للمنطقة الجنوبية، كما سيتم إلغاء العمل بالزي القديم، وبخصوص المعدات، سيتم اقتناء تجهيزات فردية للجنود من سترات تكتيكية وخوذات من الجيل الجديد.