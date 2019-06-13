القوات الجوية الهندية تعلن مصرع جميع ركاب الطائرة العسكرية المفقودة

نيودلهى(أ ش أ)

أعلنت القوات الجوية الهندية اليوم الخميس، مصرع جميع ركاب الطائرة العسكرية التى فقدت هذا الشهر وعثر على حطامها قبل أيام بولاية "أروناتشال براديش".

وأوضحت القوات الجوية -حسبما نقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية- أن فرق البحث لم تعثر على أى ناجين بموقع الحطام وأنه تم إبلاغ أسر الضحايا البالغ عددهم 13 شخصا بوفاة ذويهم.



وكانت الطائرة فقدت فى 3 من يونيو الجارى أثناء تحليقها من ولاية "آسام" إلى ولاية "أروناتشال براديش" وتم العثور على الحطام أول من أمس الثلاثاء، بمنطقة جبلية بواسطة طائرة مروحية .