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العربية للهلال والصليب الأحمر: استهداف مطار أبها الدولى جريمة حرب

الخميس، 13 يونيو 2019 01:36 م
العربية للهلال والصليب الأحمر: استهداف مطار أبها الدولى جريمة حرب الحوثيين ـ صورة أرشيفية
الرياض(أ ش أ)

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أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، اليوم الخميس، الاعتداء المشين الذى استهدف صالة القدوم بمطار أبها الدولى، الذى يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين، واصفة الاعتداء بـ "جريمة حرب".

وأكدت المنظمة- وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- أن استهداف المنشآت المدنية يشكل خطرا كونه يهدد حياة المدنيين، وهو ما تكفله القوانين الدولية لهم من حقوق تمنع استهدافهم.
وأعربت المنظمة، عن قلقها إزاء تصاعد استهداف المطارات والمنشآت والمرافق الحيوية، من خلال الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على السعودية.
من جهته، قال الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري، "إن استهداف مطار أبها الدولي بشكل خاص وغيره من المطارات عامة يعد استهدافا لمنشأة مدنية، كما يعتبر تهديدا للأمن الإقليمى".


يشار إلى أن الاعتداء على مطار (أبها) الدولى أدى إلى إصابة 26 مدنيا من المسافرين من جنسيات مختلفة، من بينهم طفلان سعوديان، وثلاث نساء من جنسيات سعودية ويمنية وهندية، فضلا عن أضرار مادية فى صالة المطار.
 

 


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مطار ابها السعودى

الهلال الاحمر

استهداف مطار ابها الدولى

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